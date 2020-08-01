شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عاصى الحلانى يحيى حفلا غنائيا احتفالا بعيد الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبناني عاصي الحلانى مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا في لبنان، تزامنا مع احتفالا عيد الأضحى وتزامنا أيضا مع عيد الجيش اللبناني، والذى سيقدم خلاله باقة متنوعة ومميزة من أغنياته المحببة لدى جمهوره أبرزها، جن جنونى، لما بتكونى معى، رجعتينى لبدايتى، بعشقك وغيرهم.

كما احتفل مؤخرا بحصد نجاح أغنيته "بعشقك"، التى طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" منذ أشهر قليلة وصورها على طريقة الفيديو كليب، وحصدت 3 ملايين من المشاهدات في وقت قصير من طرحها، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.

وشارك المطرب عاصى الحلانى متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو جديد وهو يعد الطعام برفقة أسرته داخل مزرعته الخاصة، حيث لاقى الفيديو إعجاب الآلاف من متابعيه على المنصة الاجتماعية.

ونشر الفنان عاصى الحلانى، مقطع الفيديو معلقا عليه: "أحلى شىء القعدة بالمزرعة والأكل القروي"، فيما انهالت على الفيديو تعليقات عديدة، حيث كتبت ماريتا :" كانوا كتير حرّين بس!"، فيما قالت أخرى: "أنت القعدة معك يلى حلوة.. أحلى أبو وليد بالعالم.. تحية من سوريا".