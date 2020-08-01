كارول سماحة تقضي العيد بصحبة ابنتها في العين السخنة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة كارول سماحة، صورًا من عطلتها الصيفية، والتي تقضيها بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك في العين السخنة.

وظهرت كارول بمفردها في صورتين، والصورة الثالثة كانت لابنتها "تالا"، معلقة "من أجواء العيد في مصر، العين السخنة، مع ابنتي تالا".

كانت كارول سماحة طالبت بسحب صوتها من فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبو لبن، وذلك بعد تسجيلها نسخة تجريبية من أغنية بعنوان "حلم حياتي"، وأكدت في بيان صحفي أنها لم تقتنع بالشكل النهائي للأغنية لعدم اتفاقها مع رؤيتها الفنية.