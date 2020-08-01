أحمد فهمي يقلد زوجته هنا الزاهد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو لزوجها النجم أحمد فهمي، عبر خاصية "ستوري" حسابها الخاص على انستجرام. ومازحت هنا أحمد فهمي، وهي تقوم بتصويره وتطلب منه تقليدها. Advertisements وقلدها "قائلًا: "هنعمل إيه"، ثم كررها مرة أخرى بناء على طلبها. هنا احتفلت منذ أيام بالعرض الخاص لفيلمها "الغسالة" وشاركها البطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة.

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