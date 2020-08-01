بالصور| بعد 15 عامًا.. شاهد "سوكا" طفلة "أبو علي" في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شاركت خبيرة التجميل مي الباهي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور وفيديوهات للممثلة سارة عبدالقادر، التي اشتهرت بتقديم شخصية "الطفلة سوكا"، في فيلم "أبو علي" قبل 15 عامًا.

مي نشرت الصور عبر خاصية "القصص القصيرة"، وشوقت متابعيها في البداية للعروس التي ستضع لها "الماكياج" في حفل زفافها، ونشرت فقط صورتها في طفولتها من الفيلم.

وبعدها نشرت صور أخرى وفيديوهات قبل وأثناء وضع الماكياج للعروس وبعد الانتهاء منه.

سارة عبدالقادر أو سوكا، ظهرت لأول مرة في فيلم "أبو علي" وحقق مشهدها مع الفنان كريم عبدالعزيز رواجًا كبيرًا، ومازال يتذكره الجمهور.

"أبو علي" تم عرضه عام 2005، بطولة كريم عبدالعزيز، منى زكي، طلعت زكريا، خالد الصاوي، انتصار، تأليف بلال فضل، إخراج أحمد نادر جلال.