رغم الحكم بسجنها.. دنيا بطمة تنشر صورًا جديدة احتفالًا بعيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رغم صدور حكم ضدها بالسجن 8 أشهر نافذة، في اتهامها بالقضية المعروفة بـ"حمزة مون بيبي"، شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصور جديدة مع بنتين من أفراد أسرتها، ارتدين خلالها العباءة المغربية الشهيرة.

وكتبت دنيا في تعليقها على الصور "أنا وبنياتي لغزالات بأروع جلابيات بعيد الأضحى".

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دنيا وجهت لها اتهامات نشر صور أشخاص دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد.

وتعود قضية حمزة مون بيبي إلى حساب على "سناب شات"، استهدف مشاهير من خلال بث مجموعة من الأسرار المتعلقة بحياتهم الخاصة، ليتبين في النهاية أن الفنانة المغربية وشقيقتها وآخرون يقفون خلف هذا الحساب.

وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، في حق شقيقتها ابتسام بسنة واحدة سجنا نافذة، وسنة ونصف سجنا نافذة في حق مصممة الأزياء عائشة عياش، فيما أُدينت المتهمة صوفيا شاكيري، بعشرة أشهر نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لكل واحدة منهن.