إيرادات "الغسالة" تتجاوز المليون جنيه في يومه الثاني بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أمس الأول الخميس، 30 يوليو، فيلم "الغسالة" ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، وهو الفيلم الأول الذي يتم طرحه منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الفيلم حقق في ثاني أيام عرضه إيرادات قُدرت بمليون و10 آلاف و117 جنيهًا.

"الغسالة" لعادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، بطولة محمود حميدة، أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، وتظهر الفنانة شيرين رضا كضيفة شرف في الفيلم.