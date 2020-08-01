سيارة “بوجاتي سينتوديشي” الخارقة تنضم لأسطول كريستيانو رونالدو

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ونجح كريستيانو رونالدو في شراء سيارة من ماركة “بوجاتي سينتوديشي “، وذلك بعد أيام من حصوله على يخت فاخر.

السيارة تبلغ قيمتها 8.5 مليون جنيه إسترليني، ويعرف عنها بأنها خارقة بالنظر للإمكانيات المذهلة والرائعة التي تتمتع بها.

وبعد حصوله على تلك السيارة بات الدون البرتغالي مالكا لواحدة من عشر سيارات في العالم من هذا النوع النادر، حسب ما أوضحت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية.

وينتظر أن يستلم رونالدو تلك السيارة في وقت لاحق من العام الحالي، لتنضم لأسطول المقتنيات النادرة التي يمتلكها النجم البرتغالي.

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واشترى اللاعب على مدار مسيرته الكروية العديد من أنواع السيارات منها 8 سيارات فيراري، بالإضافة إلى العديد من سيارات من أنواع “بي إم دبليو” و”مكلارين”.

لكن رونالدو استقر الآن على شراء سيارة “بوجاتي سينتوديشي ” ذات المحرك النادر، والتي يمكن أن تجعله يقودها بسرعة 236 ميلاً في الساعة، ما يعني أن الدون سيكون بالتأكيد موضع حسد لكل عشاق السيارات الحديثة، حسبما وصفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان رونالدو البالغ من العمر 35 عامًا قام قبل أيام بشراء يخت فاخر يقضي فيه حاليا أوقاته الصيفية رفقة عائلته، وذلك بمبلغ 5.5 مليون جنيه إسترليني.

ويتميز هذا اليخت الفاخر بأنه يحتوي على 5 كبائن و6 حمامات ومنطقة للاسترخاء وصالة كبيرة وغرفة طعام ومطبخ حديث.