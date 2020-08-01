قبل اللقاء الأهم في الموسم.. أوزيل يغادر فريق”أرسنال”

لن يكون نجم أرسنال مسعود أوزيل متاحا خلال لقاء فريقه المرتقب أمام تشلسي، السبت، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بل إنه لن يكون في بريطانيا من الأساس.

ولم يشارك أوزيل (31 عاما) في أي مباراة لأرسنال منذ استئناف النشاط الكروي في بريطانيا في شهر يونيو الماضي، وسط احتمالات برحيله عن نادي العاصمة في فترة الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم أوزيل بالانتقال إلى فنربخشة التركي أو إلى أحد أندية الدوري الأميركي، علما أن عقده الحالي مع “المدفعجية” ينتهي في صيف العام المقبل.

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وحاول أرتيتا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء، التقليل من أهمية التقارير التي أشارت إلى توتر العلاقة مع أوزيل، وقال: “أحيانا علينا أن نجرب أن نوظف اللاعبين في الوقت الصحيح والمركز الصحيح، ليكونوا مرتاحين في الملعب ويؤدوا المطلوب منهم”.

وتابع: “هناك دائما مكان للاعب بقدراته”.

وكان أوزيل، الذي أعلن اعتزال اللعب الدولي في وقت سابق، أكد أكثر من مرة أنه جاهز للمشاركة في اللقاءات، لكن أرتيتا رفض تغيير موقفه من اللاعب ذي المواقف المثيرة للجدل أحيانا.

وخاض أوزيل مع أرسنال 254 مباراة منذ انتقل إليه عام 2013 قادما من ريال مدريد الإسباني، وسجل 44 هدفا وصنع 77 في كل المسابقات مع الفريق اللندني.

ويذكر أن مسعود أوزيل بدأ مشاركاته الدولية مع منتخب ألمانيا 19 وسجل 4 أهداف من 11 مباراة، وانتقل إلى منتخب ألمانيا 21 سنة 2009 وحصل معه على بطولة بطولة أوروبا تحت 21 سنة بعد تسجيله لأحد أهدافه الأربعة في مرمى منتخب إنجلترا.

وبعد تألقه في نهائيات كأس العالم 2010 تعاقد معه النادي الملكي ريال مدريد الإسباني في آب 2010 والذي جعله نجماً من نجوم كرة القدم، وحاز معه في الموسم الأول له على كأس ملك إسبانيا ضد الغريم التقليدي برشلونة على ملعب ميستايا.