تراند اليوم : كندة علوش: حولت حياة عمرو يوسف من شخص اجتماعي لـ”بيتوتي”

قالت الفنانة السورية كندة علوش إنها فرحت كثيرًا عندما أحست أنها حامل في ابنتها “حياة”، بينما كان زوجها الفنان عمرو يوسف لم يكن له علاقة بها، متابعة: “مرة واحدة حصل حالة عشق وغرام وبعد كده شفنا من أقراننا وأصحابنا إن دي الحالة الشائعة عند الآباء”.

وأضافت علوش، خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء DMC”: “مرة واحدة لما الأب يشوف إن طفله بدأ يحس بالحب وإنه بدأ يفهم الكلمة، فبقى يعشق حياة”.

وتابعت بأن زوجها كان اجتماعيًا ويخرج مع أصدقائه كثيرًا، لكن هذا الامر تغير بعدما أنجبت حياة: “بقى بيتوتي ويحب يقضي وقت كبير معاها، حياة خطفت قلبه”.