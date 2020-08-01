شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة سعيد صالح.. تعرف على نجم استطاع إضحاك سلطان الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل ذكرى وفاة الفنان القدير سعيد صالح، اليوم السبت الموافق 1 أغسطس الذى يلقبه الكثيرون بـ"سلطان الكوميديا" حيث استطاع أن يحجز مكانا بداخلنا ونتذكره دائما من خلا لكلماته وإفيهاته التي كان يطلقها في مشاهده، حتى إننا أصبحنا نستخدمها في مثل "يا متعلمين يا بتوع المدارس"، و"مرسى الزناتى اتهزم يا رجالة"، و"أنا فاهم بس مدكن" وغيرها من الإفيهات الكوميدية الذى أصبحت موجودة في حياتنا بسبب الحب الذى أكتسبه الفنان سعيد صالح من خلال أعمال الناجحة سواء في السينما او الدراما أو المسرح.





من الصعب على الفنان الكوميدى الذى تعود أن يكون سبب ضحك الأخرين أن يجد من يضحكه، ولكن هند ابنة الفنان سعيد صالح كشفت في إحدى تصريحاتها، أن سعيد صالح لا يشاهد نفسه في أعماله وكان يجلس ويضحك من قلبه فقط عندما يشاهد فيلما للنجم أحمد حلمى، وكان يرى فيه أنه العبقرى القادم، الذى يستطيع ان يضحك الناس، وهو ما حدث بالفعل وأصبح أحمد حلمى نجم الكوميديا الذى يخطف إيرادات شباك التذاكر.





ويعد سعيد صالح واحدا من كبار نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربى، حيث يتمتع بموهبة نادرة في التمثيل واشتهر خلال مسيرته بحضوره الدائم والارتجال على خشبة المسرح.





بدأ سعيد صالح مشوار الفني في ستينيات القرن الماضي بعدد من الأدوار الصغيرة في السينما والمسرح، وأبرز المسرحيات التي شارك بها في تلك الفترة مسرحية "ذات البيجامة الحمراء" مع صديقه وزميله بالمشوار الفني عادل إمام، وكانت المسرحية من بطولة "عبد المنعم مدبولى، أبوبكر عزت ونجوى سالم" ومن تأليف واقتباس سمير خفاجي وعبد الله فرغلى وأخرجها كمال ياسين. على مدار مشواره الفني قدم الفنان سعيد صالح ما تجاوز الـ300 عمل فني ما بين المسرح والسينما والدراما التليفزيونية والإذاعية ورحل عن دنيانا في 1 أغسطس عام 2014 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 76 عاما.