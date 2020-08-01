شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عادل ودينا الشربينى تستمتعان بأجازة الصيف.. ومتابعون: قمرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستغل كثير من النجوم، أيام العطلات والأجازات والعيد، من أجل قضاء إجازة، بعيدا عن ستوديوهات التصوير وأجواء العمل، لا سيما أن الأجواء الصيفية تتطلب السفر إلى الشواطئ والاستمتاع بالبحر، حيث أصبحت حسابات النجوم تمتلئ بصورهم وفيديوهاتهم، أثناء قضاءهم عطلات الصيف والاستمتاع بالبحر، وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا للنجمتين غادة عادل، ودينا الشربينى، مع المدير التنفيذى لمهرجان الجونة عمرو منسى، وزوجته، وأثنى المتابعون على إطلالة النجمتين غادة عادل ودينا الشربينى واختيارهما للملابس التى يظهران من خلالها على السوشيال ميديا.

غادة عادل ودينا الشربينى وعمرو منسى وزوجته دينا الشربينى كانت قد علقت على أغنية الهضبة عمرو دياب الجديد "يا بلدنا يا حلوة" حيث نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام "فيديو" الأغنية، قائلة:"الأسطورة الحقيقية عمرو دياب". Advertisements يذكر أن النجمة غادة عبد الرازق، كانت قد بدأت تصوير فيلم "قمر 14" مع مجموعة كبيرة من النجوم وهم خالد النبوى ، ودينا الشربينى، وأحمد الفشاوى ، وشيرين رضا، و‏بيومى فؤاد، وأحمد مالك، وخالد أنور وآخرون، وإخراج هادى الباجورى.‏

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