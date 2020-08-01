شكرا لقرائتكم خبر عن شاروخان يهنئ المسلمين بعيد الأضحى:"عيد مبارك للجميع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم الهندى الشهير، شاروخان جمهوره ومتابعيه والمسلمين، بعيد الأضحى، قائلا :"عيد مبارك للجميع، اتمنى أن يجلب هذا اليوم وكل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم"، وقال شاروخان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"عيد مبارك للجميع، أتمنى أن يجلب هذا اليوم وفي الواقع كل يوم السعادة والصحة لجميع أحبائكم، للجميع عانقوا أنفسكم اليوم".

شاروخان Advertisements ومن جهة أخرى عبر النجم البوليوودى الشهير شاروخان، عن دعمه الكبير للعاملين بالقطاع الصحى فى مواجهة جائحة كورونا المستجد،، مطالبا بتقديم الدعم لهم من خلال المساهمة فى الإمدادات ومعدات الحماية الشخصية. وقال شاروخان فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"دعونا ندعم مسئولى الصحة الشجعان والفرق الطبية الذين يقودون المعركة ضد الفيروس التاجي من خلال المساهمة في الإمدادات ومعدات الحماية الشخصية، القليل من المساعدة يمكن أن تقطع شوطا طويلا".

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