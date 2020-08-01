بعد ساعات من طرحه.. تسريب فيلم “صاحب المقام” على الإنترنت

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرض فيلم “صاحب المقام” للتسريب على شبكة الإنترنت، وذلك بعد ساعات من طرحه رسميًا عبر منصة “شاهد VIP”.
وأصبح الفيلم متاحًا عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام على الإنترنت، بعد أقل من 4 ساعات من طرحه على منصة “شاهد”. ويعتبر “صاحب المقام” أول فيلم مصري يعرض على منصة إلكترونية قبل طرحه في السينمات.
وتعاقد المنتج، أحمد السبكي مع منصة “شاهد VIP” التي تتبع لشبكة “إم بي سي” السعودية على عرض فيلمه الجديد “صاحب المقام”، في سابقة تحدث لأول مرة لفيلم مصري.
وفيلم “صاحب المقام” من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل، ومن بطولة يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل وريهام عبد الغفور وبيومي فؤاد.
كما يشهد الفيلم على آخر ظهور فني للفنان الكوميدي الراحل، إبراهيم نصر.
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