إدريس إلبا "راعي بقر" في فيلمه الجديد

أحمد جمال أحمدالسبت 2020/8/1 11:48 ص بتوقيت أبوظبي
بدأ النجم البريطاني إدريس إلبا تصوير مشاهد فيلمه الجديد Concrete Cowboy الذي يعد أول عمل فني يشارك به في فترة ما بعد الحجر الصحي.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صورة هي الأولى لإلبا من موقع تصوير الفيلم، ظهر خلالها مرتديا زي راعي بقر، وسط أحد المجمعات السكنية الحديثة بمدينة فيلادلفيا الأمريكية.
وظهر برفقة إدريس إلبا، الممثل الشاب كيلب ماكلوجلين (18 عاماً) الذي عرف بمشاركته كأحد أبطال مسلسل نتفليكس الناجح Stranger Things.
وقالت الصحيفة إن أحداث الفيلم مستوحاة من روايات شعبية عُرِفت في مدينة فيلادلفيا لأكثر من 100 عام، بعنوان Fletcher Street Stables، تتحدث عن إرث رعاة البقر من أصحاب البشرة السمراء في شوارع المدينة الأمريكية.
وتدور الأحداث حول قصة الفتى البالغ من العمر 15 عاماً، ويجسده "كيلب"، والذي يضطر للعيش مع والده الذي كان غريباً عنه طوال حياته، ليتعرف من خلاله على ثقافة رعاة البقر السمر بمدينة فيلادلفيا من خلاله.
العمل من إخراج ريكي ستاب، وهو مقتبس عن رواية بعنوان Ghetto للكاتب Greg Neri من المقرر أن تطرح في سبتمبر/أيلول المقبل.
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