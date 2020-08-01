متابعة- نجوم لبنان يحتفلون بعيد الجيش اللبناني

احتفل عدد من الفنانين اللبنانيين، بعيد الجيش اللبناني الـ 75، والذي يصادف في الأول من آب من كل عام وذلك عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد رصد موقع “الخليج 365” تعليقات النجوم في هذه المناسبة:

–نانسي عجرم: “بكل بيت عيدك، لأنك من كل بيت وحامي كل بيت من بيوتنا.. تحيّة حبّ لروح كل جندي شهيد.. وكل عيد وجيشنا اللبناني جامعنا”.

–مايا دياب: “لجيش اللبناني بيحمينا وبوحدنا وبيعطينا الأمل اللي باقي من هالبلد. اذا نحنا تفرقنا بجمعنا حبّك. ينعاد بالخير على كل جندي بطل”.

–هيفا وهبي: “كل عيد وانت بخير يا وطن”.

–اليسا: “بكل بيت في عسكري، وبكل بيت في شهيد للجيش، وبكل بيت في راحة بال طالما الجيش حامي الناس والأرض. ينعاد على كل عنصر بالجيش اللبناني… إنتم الوطن وعزّته”.

–باسكال مشعلاني: “الله يحمي جيشنا يلي حامي الوطن ويحفظ لبنان من كل شر آمين.”

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–كارلوس عازار: “الضمانة الوحيدة”.

–يوسف الخال: “‫جيش لبنان يا فادي الدني/انت البيّ حامي الولدني/‫بدمّك بتفدي الأرز يا كبير/‫شبّ و لو زاد من عمرك سنة”.

–مادلين مطر: “‏الى الجيش الوطني اللبناني كل المحبة والتقدير والاحترام والعرفان بالجميل لجهوده وتضحياته في عيده الخامس والسبعين.”

–لين الحايك: “الله يحمي لبنان وجيشه كل عيد جيش و لبنان بخير”.

–مازن معضم: الله يحميكم

–جيسكار أبي نادر: ينعاد عليك انت يلي قدمت دمّك ولحمك للوطن .. والوطن استكتر عليك اللحم كلنا معك ، كلنا جيش

–وسام الأمير: “تيضل العلم مرفوع 24/24/10452 كل عام وأنتم بخير”.

–فادي حرب: “تضحيات بحجم الوطن.. الله يحميكم”.