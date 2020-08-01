بالصور- كاتيا كعدي تحتفل بوداع العزوبية.. لن تصدقوا شكل قالب الحلوى

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Aug 01, 2020
بعد أقل من عام على اعلان خطوبتها، ها هي مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي تستعد لدخول القفص الذهبي يوم السبت المقبل الموافق في 8 آب/أغسطس الحالي.
وتحت عنوان “أكلت الضرب” احتفلت كاتيا مع خطيبها بتوديع العزوبية وذلك بحفل صغير مع اصدقائهما فقط، حيث نشرت كاتيا بعض الصور من الحفل عبر حسابها على انستغرام، فتفاعل معها جمهورها وزملائها والمتابعين الذين عبروا عن سعادتهم، وقدموا لها التهاني.
وكانت كاتيا كعدي قد أكدت في تصريح سابق لموقعنا ان خطيبها رجل اعمال بعيد عن الوسط الفني.
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