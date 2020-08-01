كم بلغت ثروة محمد رمضان عبر تيك توك؟

احتفل النجم المصري محمد رمضان بوصول اغنيته “تيك توك”، الذي تعاون فيها مع المغني العالمي سوبر ساكو، الى عشرة ملايين مشاهدة على قناته الرسمية عبر موقع يوتيوب.

وكتب “رمضان” على انستغرام: “الحمدلله كليب تيك توك تخطى العشرة ملايين مشاهدة”.

وكان فيروس كورونا قد تسبب باغلاق المجال الجوي، ما دفع بسوبر ساكو الى تصوير مشاهده في كاليفورنيا ومحمد رمضان بتصوير مشاهده في مصر. النجاح الذي يحققه محمد رمضان وصل الى ميدان تايمز سكوير في نيويورك، وذلك بعد عرض أغنية تيك توك على شاشة ميدان تايمز سكوير.

من جهة أخرى، أعلن محمد رمضان تأجيل مسلسل “الإمبراطور” الذي يتناول السيرة الذاتية للفنان الراحل أحمد زكي، بعدما كان من المقرر عرضه في رمضان 2021. معلناً في الوقت نفسه أنه سيخوض السباق الرمضاني للعام المقبل بمسلسل يحمل عنوان “موسى”.