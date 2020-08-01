شكرا لقرائتكم بعد أيام من إصابته بكوفيد 19.. وفاة فنان كوميدي عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، الاثنين، عن وفاة كل من الفنان الكوميدي خلف ضيدان، الذي سبق أن أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، والشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض.

ونعت النقابة ضيدان، الذي اشتهر بالأدوار الكوميدية في المسرح والتلفزيون.

وكان مدير عام دائرة الصحة في الكرخ، الدكتور جاسب لطيف علي الحجامي، أعلن يوم الجمعة الماضي، عن تدهور الحالة الصحية للفنان ضيدان بعد إصابته بفيروس كورونا قبل ذلك بأيام.

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وقال الحجامي، إن "حالة ضيدان، وصلت إلى مستوى حرج جداً بعد استمرار تدهورها"، مشيراً إلى أن "الفنان يرقد في مستشفى الكرخ العام منذ عشرة أيام".

صباح الهلالي

وفاة شاعر بعد صراع مع المرض

كما نشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) في بيان منفصل، نعي نقابة الفنانين للشاعر الهلالي الذي توفي بعد صراع مع المرض. وقال نقيب الفنانين جبار جودي للوكالة أن " الهلالي توفي فجر يوم أمس الاثنين بعد صراع طويل مع المرض".

يذكر أن الهلالي من مواليد بغداد عام 1969 وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي.

ومنذ عدة أشهر تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى مدينة الطب في بغداد حيث كان يرقد فيه.