شكرا لقرائتكم خبر عن فنانات لبنان يحتفلن بالذكرى الـ75 للجيش اللبنانى.. اعرف قالوا إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت عدد من فنانات لبنان، بمناسبة الذكرى الـ75 لعيد القوات المسلحة اللبنانية، التى تتزامن مع يوم 1 أغسطس من كل عام، وعلى رأسهم الفنانة نانسى عجرم وهيفاء وهبى ونجوى كرم.

ومن جانبها قالت الفنانة نانسى عجرم فى تغريدة عبر حسابها بتويتر :" بكل بيت عيدك، لأنك من كل بيت وحامي كل بيت من بيوتنا.. تحيّة حبّ لروح كل جندي شهيد.. وكل عيد وجيشنا اللبناني جامعنا".



نانسى عجرم

فيما غردت الفنانة هيفاء وهبى عبر تويتر :" كل عيد وانت بخير "يا وطن"، كل الاحترام لأبطالنا".



هيفاء وهبى

فيما قالت النجمة نجوى كرم احتفالا بعيد القوات المسلحة اللبنانية :"جيش بلادي اللي ما حدا بيشبهك، ولا بتشبه حدا.. بحبّك بحبّك ورح ضلّ حبّك حتى اسمع بالسّما الصّدى.. الله يحميك، وبقلبو يغطّيك، من مبارح لآخر المدى".

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نجوى كرم

فيما قالت الفنانة رزان مغربى عبر تويتر :" تحية لجيش بلادي ....تسلم يا عسكر لبنان".



رزان مغربى

فيما قالت الفنانة مايا دياب:"انت الوحيد اللي بتحمينا ونحنا بقلبنا منحطّك ومنحميك"



مايا دياب

يشار إلى أن قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، كان قد قال إن المؤسسة العسكرية تعمل تحت ضغط كبيرة وطريقها مليء بالصعوبات، مؤكدا فى نفس الوقت أن الأزمات المعيشية التى يمر بها لبنان، لن تؤثر فى معنويات ضباط وجنود القوات المسلحة حيث ستبقى مهمتهم الأساسية حماية لبنان وشعبه.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها قائد الجيش اللبنانى خلال زيارة أجراها إلى الكلية الحربية، الجمعة، حيث التقى ضباط السنة النهائية الذين سيتخرجون فى أول شهر أغسطس المقبل والذى يوافق الذكرى الـ 75 سنة لعيد القوات المسلحة اللبنانية.