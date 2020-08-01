شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة سماح السعيد تحصل على درجة الدكتوراة فى المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت الفنانة سماح السعيد درجة الدكتوراة بعد مناقشة رسالتها في المسرح، والتي كتبتها تحت عنوان : "توظيف الألعاب الشعبية الحركية المصرية في تنمية مهارات الممثل الجسدية"، فالرسالة قائمة على إعداد برنامج تدريبي جديد لتنمية مهارات الممثل الجسدية من خلال الرجوع للتراث الشعبي المصري.

الفنانة سماح السعيد تنال درجة الدكتوراه الرسالة أشرف عليها الدكتورالفنان محمد أبو الخير أستاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون والمشرف المشارك أستاذ دكتور مصطفى جاد استاذ التراث الشعبي بأكاديمية الفنون ولجنة المناقشة أستاذ دكتور احمد صقر رئيس قسم المسرح كلية الآداب بجامعة الإسكندرية وأستاذ دكتور سيد خاطر استاذ التمثيل والإخراج بأكاديمية الفنون. Advertisements الفنانة سماح السعيد هي إحدي بطلات فرقة الفنان محمد صبحي وبطلة في أغلب مسرحياته وقدمت معه مسرحيات " خيبتنا " و" أنا والنحلة والدبور " كما أنها شاركت من قبل في عدة أعمال درامية منها " دهشة " أمام النجم يحيي الفخراني كما شاركت في مسلسل " الرحايا " أما النجم الراحل نور الشريف وقدمت مع الفنان محمد صبحي مسلسله " ونيس والعباد " وغيرها من الاعمال الدرامية .

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