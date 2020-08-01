شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة كبرى.. نهاية مشوار عصابة La casa de papel فى الموسم الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل الدراما الشهيرLa casa de papel عن مفاجأة كبرى تتمثل فى انتهاء مشواره العصابة الأشهر فى تاريخ الدراما بنهاية الموسم الخامس، على أن يتم انتهاء السلسلة الشهيرة.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن شبكة نتفليكس الأمريكية، قررت عدم تجديد مسلسل الدراما الشهيرLa casa de papel بعد انتهاء الموسم الخامس، وسيشهد الموسم القادم نهاية كل الأحداث بشكل نهائي.



still_life_mask_025-b1_rgb-horizontal

يأتى هذا بعدما سبق وأعلن النجم الإسبانى ألفارو مورتى، صاحب شخصية البروفيسور فى مسلسل الدراما الشهير La Casa De Papel، عن بدء تصوير الموسم الخامس من المسلسل المقرر عرضه أوائل العام المقبل عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس، ونشر مورتى، صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع الصور انستجرام، من وراء كواليس تصوير الموسم الجديد، معلناً عودة البروفيسور من جديد.

Advertisements

وفى سياق متصل، حصل المسلسل الإسبانى الشهير La Casa De Papelعلى المركز الأول فى تصنيف أكثر المسلسلات مشاهدة خلال عام 2019، وفقاً للتقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية نتفليكس، فى بريطانيا.

وشمل التقرير البيانى الذى أصدرته الشبكة الأمريكية، المواسم الثلاثة التى عرضتها نتفليكس للمسلسل الحائز على تقييم 8.5 عبر موقع IMDB، والذى تم تصنيفه كأكثر عمل درامى تم مشاهدته بناءً على عدد المشاهدات لأول دقيقتين من الحلقة خلال أول 28 يوما من عرضه عبر الشبكة.