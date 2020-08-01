شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسينى يعود للراب بـ "متصدقيش" لمساندة المرأة ضد العنف والتحرش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المخرج حسام الحسينى، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "متصدقيش" على طريقة الراب، والتي يضع لمساته الأخيرة على الفيديو كليب لطرحه خلال الفترة المقبلة، والتي ستكون عبارة عن صور متحركة.

وقال المخرج حسام الحسيني، في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أعود لأغانى الراب بعد غياب بأغنية "متصدقيش" التى تتناول العنف ضد المرأة والتحرش، مشيرا إلى أن الأغنية مسجلة منذ أكثر من 5 سنوات بالإضافة إلى أن الكوبليه الأخير مسجل في عام 2006، وأصر فريق عمل الأغنية على طرحها في الوقت الحالي حيث انها ملائمة جدا لما يحدث في الوقت الراهن. Advertisements

أغنية "متصدقيش" من كلمات حسام الحسيني، وألحان وغناء عمرو الشاذلى، توزيع محمد شفيق، الفيديو كليب من اخراج حسام الحسينى، تحت اشراف ليندا، كريتيف وبحث رندا فؤاد، رسومات بدر، تحريك اسلام سولو

يذكر أن آخر أعمال المخرج حسام الحسينى، أغنية "تيك توك" للنجم محمد رمضان والمطرب الأمريكي سوبر ساكو، والتي تم تصويرها ما بين مصر وأمريكا، وحققت نسب مشاهدة عالية بمجرد طرحها في أيام قليلة.

يذكر أن "تيك توك" يعد التعاون السادس الذي يجمع بين محمد رمضان والمخرج حسام الحسيني، بعد ‏كليبات " نمبر وان، الملك، إنساي مع سعد لمجرد، وأغنية السلطان التي صورت في المغرب، وأغنية جيشنا ‏صعب".‏