دخل السجن بسبب مسرحية وأصيب بالزهايمر قبل وفاته.. حكايات "سعيد صالح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم، ذكرى وفاة واحدٍ من أشهر فناني الكوميديا في تاريخ السينما والمسرح، هو الفنان الراحل سعيد صالح، قدم صالح للفن المصري ما يقرب من 300 عملٍ بين السينما والمسرح وأيضًا والتليفزيون، في هذا التقرير نعرض لكم حكايات للراحل سعيد صالح.

حياته الشخصية

اسمه سعيد صالح إبراهيم، من مواليد محافظة المنوفية عام 1938، حصل على ليسانس الآداب بجامعة القاهرة عام 1960، لديه ابنة واحدة تدعى "هند"، وتعمل "مونتيرة".

علاقته بابنته هند

قالت هند في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365": "كان ممنوع حد يقرب مني أصلا.. مكنش بيزعقلي، كنت أنا وهو جبهة ووالدتي جبهة أخرى، ورغم إنه كان بيدلعني كثيرًا لكن كل شيء في حدود الأدب، كان نِعمَ الأب، وكنت أتعامل معه صديقًا أكثر من كونه أبًا".

حديثه عن الصداقة

قال الفنان سعيد صالح، خلال لقاء تليفزيوني له على قناة "المحور": "أنا بعشق الصداقة، بحب النجار اللي معايا في المسرحية أكثر بكتير من الفنان اللي معايا، بحب البسطاء، بزورهم وبيزوروني، وحكى أنه لا يمكن أن يأكل سوى مع كل طاقم المسرحية"، مشيرًا إلى أنه كان يطلب ممن معه في المسرح من البسطاء أن يحضروا بصارة وفول ليشاركهم الطعام، وهذا يجعلهم سعداء، الأمر الذي يجعله يلامس السحاب.

السجن

دخل صالح السجن لأكثر من مرة لأسباب مختلفة، جميعها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديدًا في العشر سنوات الأولى من حكمه.

المرة الأولى كانت في عام 1983، بعدما خرج سعيد صالح عن النص في عرضه المسرحي الشهير "لعبة اسمها فلوس"، وقال عبارة: "أمي اتجوزت 3 مرات، الأولى كلنا المش، والتانية اتعلمنا الغش، والتالتة لا بيهش ولا بينهش".

واعتبر كثيرون وقتها أن صالح قصد بجملته رؤساء مصر الثلاثة جمال عبدالناصر، أنور السادات، وحسني مبارك؛ ليتم سجن صالح لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ..

أفلامه مع الزعيم عادل إمام

شارك سعيد صالح الزعيم عادل إمام في بطولة عدد كبير من الأفلام بدأت بـ "رجب فوق صفيح ساخن" عام ١٩٧٨ وانتهت بمشهد واحد في "زهايمر" عام 2010، أشاد به النقاد واعتبروه الأفضل بين مشاهد الفيلم جميعًا.

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ومن أبرز الأعمال الذي شارك بها سعيد صالح مع الزعيم عادل إمام "المشبوه" عام 1981، "على باب الوزير" 1982، "الهلفوت" 1984، "أنا اللي قتلت الحنش" 1984، "سلام يا صاحبي"، "أمير الظلام" ضيف شرف، آخر أعمالهما "زهايمر".

مسرحيات

شارك الفنان الراحل سعيد صالح في العديد من المسرحيات منها "ضيوف فوق العادة"، "شرم برم"، "حلو وكداب"، "زقاق المدق"، "الحرافيش"، "كفر أبومجاهد"، "حارة الشرفاء"، "روض الفرج"، "المتحذلقات"، "ذات البيجامة الحمراء"، وغيرها.

أعمال تليفزيونية

قدم الفنان الكوميدي سعيد صالح الكثير من الأعمال التليفزيونية الناجحة منها "الفلاح"، "الكنز"، "السقوط في بئر سبع"، "المارد"، "أحلام الفتى الطائر"، "كلهن طيبات"، "أحلام مؤجلة"، "زي القمر"، ومن المسلسلات الإذاعية "البراري والحامول"، "سعيد صالح في زمن المصالح"، "يوم آخر"، "أبوالعريف".

الزهايمر

أكدت هند ابنة النجم الراحل سعيد صالح أن والدها أصيب بالزهايمر، ودخلت في خلافات مع زوجة أبيها بعدما أكدت أنها تستغل مرضه.

أخر أعماله

في يناير2020، ظهر الفنان الراحل سعيد صالح، في فيديو من كواليس تسجيل أصوات شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة".

ونشر الملحن هيثم الخميسي، مقطع فيديو من كواليس "الفارس والأميرة"، للنجم الراحل سعيد صالح أثناء تسجيل أدائه لشخصية "أبوالرياح" بالفيلم، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وفاته

"سلطان الكوميديا" سعيد صالح قد رحل في الأول من أغسطس عام 2014 بعدما دخل في غيبوبة كاملة قبل وفاته بساعات قليلة.