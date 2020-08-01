"مستغرباني بس بردو عجباني".. بسمة تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة بسمة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت بسمة في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت :"مستغرباني بس بردو عجباني".

وتواصل الفنانة بسمة تصوير مشاهدها في فيلم "فوق الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، ومن تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

يذكر أن بسمة شاركت في سباق دراما رمضان الماضي بمسلسل "شاهد عيان" بطولة حسن الرداد، وليد فواز، هنا شيحة.