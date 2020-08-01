أصالة تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب أغنيتها الجديدة “إتحبني”

متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الفنانة السورية ​أصالة​ للإنتقادات، بعد طرحها أغنيتها الجديدة “إتحبني”، باللهجة الخليجية، والتي قوبلت بانزعاج كبير من قبل عدد من المتابعين.

وأكد منتقدو أغنية أصالة أن فريق عمل الأغنية أساء توزيعها، كما أن التنفيذ لم يكن على ما يرام، موجهين إنتقادات لاذعة إلى أصالة بأنها فشلت في إيصال الإحساس إليهم، مشيرين إلى أن الهندسة الصوتية والميكس بهما إزعاج كبير.

يُذكر أن الأغنية من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير، تريات سعيد كمال، ‏إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios – الكويت، إشراف عام هزيم.