متابعة بتجـــــــــــرد: تعرّضت الفنانة السورية أصالة للإنتقادات، بعد طرحها أغنيتها الجديدة “إتحبني”، باللهجة الخليجية، والتي قوبلت بانزعاج كبير من قبل عدد من المتابعين.
وأكد منتقدو أغنية أصالة أن فريق عمل الأغنية أساء توزيعها، كما أن التنفيذ لم يكن على ما يرام، موجهين إنتقادات لاذعة إلى أصالة بأنها فشلت في إيصال الإحساس إليهم، مشيرين إلى أن الهندسة الصوتية والميكس بهما إزعاج كبير.
يُذكر أن الأغنية من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، هندسة صوت منتظر الزاير، تريات سعيد كمال، إيقاع إبراهيم حسن، تسجيل كورال Sync Studios – الكويت، إشراف عام هزيم.
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة تتعرّض لانتقادات لاذعة بسبب أغنيتها الجديدة “إتحبني” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.