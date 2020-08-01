اتهام شاب أمريكي بقرصنة مشاهير على تويتر

متابعة بتجــــــــــرد: وُجهت تهمة القرصنة في ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة، إلى شاب يبلغ 17 عاماً، يشتبه في أنه العقل المدبر لقرصنة حسابات شخصيات معروفة على موقع تويتر منتصف شهر يوليو، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المدعي العام أندرو وارن في بيان «نُظّم هذا الاحتيال الضخم هنا في باحتنا الخلفية»، وأضاف: «يقيم المتهم هنا في تامبا، وارتكب جريمته هنا، وسيُحاكم هنا».
وأُوقف الشاب غراهام إيفان كلارك في تامبا بولاية فلوريدا في وقت مبكر الجمعة، واتُهم باختراق حسابات شخصيات، من بينها الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيس شركة «تيسلا» إيلون ماسك، ونشر رسائل عليها تطلب من المتابعين إرسال أموال عبر عملة بيتكوين المشفّرة، ونتيجة ذلك حصل القرصان الإلكتروني على أكثر من 100 ألف دولار خلال يوم واحد.
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