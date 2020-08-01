"إكس مان" يكشف سرا جديدا عن مايكل جاكسون

كشفت مجلة أمريكية أن ملك البوب الراحل مايكل جاكسون سعى للظهور في فيلم X-MEN، مطلع الألفية الجديدة.

ووفق تقرير جديد نشرته مجلة "هوليوود ريبورتر" بالتزامن مع الاحتفال ببداية عرض سلسلة X-MEN منذ 20 عاماً، قالت المجلة إن جاكسون (1958- 2009) سعى لأن يجسِّد إحدى الشخصيات الرئيسية في الفيلم، وهي شخصية البروفيسور "تشارلز إكزافير".

وذكرت أن جاكسون نظَّم لقاءات مع مخرج الفيلم بريان سينجر، ومنتجيه، إذ كان يحضّر نفسه لأن ينضم لأبطال الفيلم عبر هذه الشخصية، وأجرى اختبار أداء أمام المسؤولين عن العمل.

ونقلت المجلة جانباً من الحوار الذي أجرته مع منتجة الفيلم لورين شولر، الذي انكشف من خلاله سعي مايكل جاكسون لتجسيد شخصية "إكزافير"، إذ قالت إنها واجهته عام 1999 في لقاء جمع بينهم بحقيقة أن الشخصية يجب أن تكون لرجل أصلع أبيض البشر ومتقدم في العمر، وكان رد جاكسون أنه سيتقن التنكر.