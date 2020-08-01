مسرحية " القطط " على مسرح عبد المنعم مدبولى اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض مسرحية " القطط " اليوم السبت ثانى أيام عيد الأضحى المبارك ، على مسرح عبد المنعم مدبولي " متروبول " ، وهى من إنتاج فرقة المسرح القومى للطفل التابعة للبيت الفنى للمسرح الذى يرئسه الفنان إسماعيل مختار ، والعرض من بطولة راندا قطب ، سيد جبر ، محمود حسن ، جلال عثمان ، وائل إبراهيم ، مريم البحراوي ، ديكور وملابس فادى فوكيه ، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقى محمد الشرنوبي ، استعراضات مصطفى حجاج ، مادة فيلمية محمد الجباس ، تأليف وأغانى صفوت زينهم ، إخراج صفوت صبحى .
قدم عرض القطط عام ٢٠١٨ على مسرح متروبول ، وكانت بطولة الفنانة ميرنا وليد ، وبسبب نجاح العرض جماهيريا ، تم إعادة العرض وعرض العام الماضى على مسرح ميامى بالعتبة ، وتدور أحداث العرض فى إطار كوميدى ، وهى مسرحية غنائية إستعراضية تدور حول فكرة تقبل الأخر وكذلك تقبل الإختلافات بين كل شخص وأخر ، ولابد أن نقبل الأخرون أين كان لونه أو بلده أو دينه أو شكله ، وتهدف المسرحية لترسيخ فكرة عدم التنمر لدى الأطفال .
يأتى العرض ضمن خطة عروض البيت الفنى للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار ، والتابع لقطاع الإنتاج الثقافى بقيادة الفنان خالد جلال ، حيث يقدم البيت الفنى للمسرح عروضه المسرحية بناءا على رئيس مجلس الوزراء بتخفيف إجراءات الإغلاق ، مع الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التى فرضتها الوزارة حفاظا على حياة المواطنين وفرق عمل العروض المسرحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية .
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