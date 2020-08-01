بلقيس تُصدر أغنية العيد: “الحياة حلوة”.. وتُغني بالمغربية للمرّة الثانية

متابعة بتجــــــــــرد: بعد أغنية “تعالى تشوف” التي أدتها باللهجة المغربية ونالت أصداءً إيجابية، طرحت النجمة بلقيس فتحي عمل فني جديد لهذا الصيف بعنوان “الحياة حلوة” – La Vie Is Good بالتعاون مع دي دجي يوسف.

وتعاملت بلقيس في اغنيتها الجديدة “الحياة حلوة” مع طاقم مغربي مميز، حيث تكلف يوسف آدم بالكلمات، فيما جاء اللحن من توقيع محمد الرفاعي و”دي جي يوسف”، أمّا الكليب الخاص بها فتولى إخراجه حسن الكورفتي.

ونشرت الفنانة بلقيس فتحي مقطع فيديو من الكليب عبر صفحتها الرسمية في موقع “إنستغرام” وأعلنت من خلال تعليقها عليه عن طرح الأغنية فكتبت: “(الحياة حلوة) أتمنى تلقى استحسانكم حيث تصورت في زمن الكورونا وكانت فيه اشياء مستحيلة ولكن الحمدلله استطعت تفرجوا واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات”، علماً أن بلقيس غابت لفترة لا بأس بها عن السوشيال ميديا بسبب إنشغالها بتسجيل الأغاني والأعمال الفنية الجديدة.

وظهرت بلقيس في الكليب، مع مجموعة من الراقصين وهم يؤدون رقصة شبابية عصرية قبل أن تطل الفنانة بلفة التوربان وفستان الكيمونو في لقطات نالت استحسان الجمهور، مستوحاة من الثقافة المغربية وتملؤها أجواء من الرقص مع الألوان المفعمة بالحياة والإيجابية.