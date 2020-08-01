نجوى كرم تعايد جمهورها بـ”موّال الأضحى”

متابعة بتجــــــــــــرد: عايدت النجمة اللبنانية نجوى كرم الجمهور بعيد الأضحى المبارك من خلال نشر فيديو قديم لها عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”.
وتظهر نجوى كرم في الفيديو الذي يعيد الجمهور في الزمن إلى الوراء وهي تغني موّالاً بمناسبة عيد الأضحى. وعلقت نجوى على الفيديو كاتبةً: “موّال الأضحى. كل عام وأنتم بخير”.
وكانت نجوى كرم قد كشفت مؤخرًا عن جهوزية الأغنية التي ستطرحها قريبًا حين ترى الوقت المناسب، كما اتفقت على التحضير لألبوم كامل مع شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.
وينتظر جمهور نجوى كرم طرح الأغنيتها الجديدة بفارغ الصبر وهو ما يعبرون عنه يوميًا من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.
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