سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو 2020

استقر سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في معظم صرافات البنوك الكبرى في الوقت الذي تم تعطيل العمل بالمصارف احتفالا بعيد الأضحى، كما بقي سعر العملة الخضراء ثابتا لدى البنك المركزي المصري عند 15.91 جنيه للشراء و16.05 جنيه للبيع.

وعطل البنك المركزي المصري، العمل بكافة البنوك العاملة في مصر اعتبارا من أمس الخميس حتى الإثنين المقبل، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس/آب 2020، بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى.

وسجل الدولار 3 مستويات مختلفة من الأسعار مقابل الجنيه المصري بفارق قرشين بين أدنى وأعلى سعر، في حين هيمن سعر 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه على العملة الخضراء في الأغلبية الساحقة من البنوك.

واستهل الجنيه المصري صعوده أمام الدولار منذ نحو شهر بعد الحصول على عدة قروض من صندوق النقد الدولي وفتح الاقتصاد تدريجيا بعد السيطرة النسبية على تفشي فيروس كورونا.

وأثرت الجائحة على إيرادات السياحة في مصر فضلا عن قطاعات اقتصادية أخرى، بحيث لم يتمكن الجنيه المصري من الصمود كثيرا وتراجع بشكل متتالي قبل أن يستعيد توازنه ويعاود الارتفاع.

والإثنين الماضي، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييماتها طويلة الأجل لمصدر العملات الأجنبية في مصر (IDR) عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

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أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار عند 15.94 جنيه للشراء و16.04 جنيه للبيع لدى 18 بنكا على رأسها مصرف أبوظبي الإسلامي والتعمير والإسكان.

وتكرر هذا السعر أيضا على شاشات بنوك مصر إيران، والعربي الأفريقي، والمصري الخليجي، والأهلي الكويتي، والمصرف العربي الدولي، والبركة، وعودة، والمشرق، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتنمية الصناعية، وبلوم، والاستثمار العربي، والمصري لتنمية الصادرات، والكويت الوطني وساييب.

أقل سعر للدولار

أما أقل سعر للدولار فجاء لدى البنك الأهلي المصري أكبر البنوك الحكومية في مصر، مسجلا 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، وتكرر السعر في بنكي مصر والأهلي اليوناني.

سعر ثالث للدولار

وسجل الدولار سعرا ثالثا عند 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع، في بنوك التجاري الدولي والمصرف المتحد والإسكندرية .

سعر اليورو والإسترليني

وسجل اليورو 18.65 جنيه للشراء و18.85 جنه للبيع، كما سجل الإسترليني 20.55 جنيه للشراء و20.78 جنيه للبيع، وفقا لشاشة بنك مصر.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل الريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع، وفقا لبنك مصر.

وفي ذات البنك، سجل الدينار الكويتي إلى 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.