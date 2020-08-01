بالصورة- ورد الخال وباسم رزق يحتفلان بعيد زواجهما

احتفلت الممثلة ورد الخال بعيد زواجها الرابع من الموزع الموسيقي باسم رزق.

بهذه المناسبة، نشرت ورد صورة من أجواء حفل الزفاف الذي أقيم في قبرص، برفقة زوجها وكتبت: “أربع سنوات حتى الآن … معًا.. إلى الأبد.. في المرض والصحة”.

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بدوره نشر باسم الصورة نفسها عبر حسابه على التسوري احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

وكانت ورد قد فاجأت الجميع باعلان زواجها مدنياً في قبرص من باسم رزق في تموز 2016.

من جهة أخرى، تستكمل ورد الخال تصوير مسلسل “هند خانم” مع الممثل السوري خالد القيش. المسلسل كتابة رازي وردي، اخراج كنان اسكندراني، ويجمع الى جانب “الخال” و”القيش” نخبة من الممثلين وهم: وسام صباغ، اسعد رشدان، ماريبل طربيه، يمنى شري، جويل الفرن، جناح فاخوري، ريموند عازار، بيدرو طايع وجوزف حويك وغيرهم.