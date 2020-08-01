شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى تستأنف تصوير فيلم "قبل الأربعين" بعد عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة داليا مصطفى، تصوير مشاهدها فى فيلم "قبل الأربعين"، بعد انتهاء عيد الأضحى مباشرة، والذى سيكون مفاجأة لجمهورها، وتدور أحدث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي علي مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

وتعود الفنانة داليا مصطفى ‏إلى السينما المصرية بعد فترة غياب كبيرة منذ آخر أعمالها فيلم "طباخ الريس" للفنان طلعت ‏زكريا وخالد زكى، والذى تم إنتاجه منذ حوالى 12 عامًا تقريبا.‏

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فيلم "قبل الأربعين"، من بطولة الفنانة داليا مصطفى وبسمة وإيهاب فهمى ومحمد على ‏رزق وعدد من ضيوف الشرف من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام، ويعد ‏العمل هو الأول للممثل الشاب معتز هشام فى السينما بعد تألقه فى عدد من الأعمال ‏التليفزيونية منها مسلسل "ممالك النار" و"أبو عمر المصرى‎

ناحية أخرى تعرضت الفنانة داليا مصطفى، لحالة تسمم بعد تناولها وجبة غذاء غير صالحة داخل أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة العلمين بالساحل الشمالى، مما تسبب في حالة إعياء شديدة استدعت الطبيب لشخيص حالتها وإعطاءها العلاج المناسب.