شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة فى غرق نايا ريفيرا وفقا لشهادة الوفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع ديلي ميل تفاصيل جديدة في قضية موت الممثلة نايا ريفيرا، حيث حصل الموقع علي شهادة وفاة الفنانة الراحلة والتي تكشف دفن جثمانها في ٢٤ يوليو، واكدت شهادة الوفاة أن نايا غرقت عن طريق الخطأ في دقائق معدودة.

وفب سياق متصل يعقد جمهور الفنانة نايا ريفيرا غدا السبت 1 أغسطس وقفة بالشموع أمام بحيرة بيرو، التي غرقت بها ريفيرا، وكان مكتب شرطة مقاطعة فينتورا، انتشل جثة نايا في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا صباح الاثنين 13 يوليو، حيث تم العثور عليها طافية في المنطقة الشمالية الشرقية من البحيرة.

كانت الممثلة نايا ريفيرا على موعد مع القدر، يوم الأربعاء 8 يوليو حيث قامت باستئجار قارب وأخذت نجلها البالغ من العمر ٤ سنوات لتستمتع بوقتها بصحبته في بحيرة بيرو، إلا أن نايا غابت وهو ما أثار القلق ليتم إبلاغ الشرطة التي عثرت علي نجل نايا في القارب مرتديًا معطف النجاة وحيدًا بدون والدته، وعندما استطاع الطفل الحديث قال إن والدته نزلت المياه لتسبح ولكنها لم تعد لتضع الشرطة فرضية الغرق.

Advertisements

وكثفت الشرطة جهودها للتأكد من غرق نايا، حيث قامت بمتابعة البطاقات الائتمانية لها لتحدد ما اذا كان هناك من يستعملها سواء كانت نايا أو أحد قام بسرقة متعلقتها لكن الشرطة لم تجد أي دليل علي وجود شبهة جنائية في الأمر وظلت فرق البحث تكثف من بحثها عن نايا بالطائرات الهليكوبتر والروبوتات تحت الماء إلي أن وجدت طافية في البحيرة.