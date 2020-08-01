حنان مطاوع بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورتين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

وظهرت حنان مطاوع في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت :"كل سنة وأنتوا طيبين حبايبي، ويارب يزيح الغمة، عيد أضحى مبارك".

وتواصل حنان مطاوع تصوير مشاهدها في حكاية "أمل حياتي"، ضمن مسلسل "إلا أنا"، وهومن تأليف أمين جمال، شريف يسري، إخراج أحمد حسن، إنتاج سينرجي واروما، بطولة بيومي فؤاد، سلوى عثمان، حنان سليمان، صبري عبدالمنعم.