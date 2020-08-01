شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جيسون ستاثام يحافظ على لياقته البدنية فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات المصورين النجم جيسون ستاثام بعد ممارسته الرياضة للحفاظ على لياقة جسده في لوس أنجلوس، حيث يمارس ستاثام البالغ من العمر 53 عامًا الرياضة للحفاظ على كتلته العضلية في ظل وباء كورونت الذي حرم الكثيرين من ممارسة الرياضة في الجيم خترج المنزل.

من جانب آخر يجتمع من جديد الممثل العالمى جيسون ستاثام والمخرج جاى ريتشى، وذلك فى الفيلم الجديدCash Truck، الذى حصلت شركة MGM على حقوق الملكية المحلية فى الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم، العمل سيدور فى إطار إثارة وأكشن.

الفيلم الجديد سيدور حول اتش، وهو شخصية غامضة تعمل في أحدى شركة الشاحنات النقدية، المسؤولة عن نقل مئات الملايين من الدولارات في جميع أنحاء لوس أنجلوس كل أسبوع.

يعود التعاون بين ريتشي وستاتهام، من جديد بعد سلسلة من الأفلام التى تعاون فيها الثنائى، ومنها Lock، Stock and Two Smoking Crab and Snatch.

جيسون ستاثام قام ببطولة فيلم Fast & Furious: Hobbs & Shaw، جنبا إلى جنب مع دواين جونسون، والذى حقق إيرادات وصلت إلى 758 مليون و 910 ألف دولار.

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الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fast and the Furious ويُقدم الفيلم لأول مرة بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو" اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية.

ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.