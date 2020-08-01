ليلى إسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان.

وكتبت ليلى إسكندر، في منشور عبر حسابها بتطبيق "سناب شات": "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".

كان الممثل يعقوب الفرحان قد اعترف بزواجه من ليلى إسكندر في العام 2015، وأنجبت منه نجلها "يوسف".

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يذكر أن تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أثناء حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يعرض على شاشة atv kw عن اعتناقها للإسلام.

وقالت ليلى التي كانت تدين بالمسيحية: "دخلت الإسلام عن قناعة بعدما قرأت القرآن، وليس بسبب زواجي من الممثل السعودي يعقوب الفرحان".