ليلى إسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب الفرحان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلنت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر، انفصالها عن الممثل السعودي يعقوب الفرحان.
وكتبت ليلى إسكندر، في منشور عبر حسابها بتطبيق "سناب شات": "أعلن انفصالي رسميا عن يعقوب الفرحان".
كان الممثل يعقوب الفرحان قد اعترف بزواجه من ليلى إسكندر في العام 2015، وأنجبت منه نجلها "يوسف".
يذكر أن تحدثت الفنانة اللبنانية ليلى إسكندر أثناء حلولها ضيفة على برنامج "سندريلا" الذي يعرض على شاشة atv kw عن اعتناقها للإسلام.
وقالت ليلى التي كانت تدين بالمسيحية: "دخلت الإسلام عن قناعة بعدما قرأت القرآن، وليس بسبب زواجي من الممثل السعودي يعقوب الفرحان".
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