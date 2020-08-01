تراند اليوم : هنادي مهنا تريند جوجل بعد إعلانها عمرها الحقيقي

تصدرت النجمة الشابة هنادي مهنا محركات البحث على شبكة جوجل بعدما أعلنت لجمهورها عن سنها الحقيقي.

كما نشرت هنادي مهنا صورًا لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، لتهنئ فيها جمهورها بعيد الأضحى قائلة “كل سنة وأنتم طيبين .. عيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم”.

وكانت الفنانة هنادي مهنا كشف عن عمرها الحقيقي من خلال مشاركتها كواليس الاحتفال بيوم ميلادها، التي جهزها خطيبها أحمد، نجل الفنان خالد صالح، لمفاجأتها بالاتفاق مع والدها الموسيقار هاني مهنا وعدد من الأصدقاء والأقارب، وبنشرها صور كيكة عيد ميلادها، كشفت «مهنا» عمرها الحقيقي، لافتة إلى أنها تبلغ ٢٣ عامًا.