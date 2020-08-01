تشارليز ثيرون تكشف سرا عن الرجل في حياتها

رنا صلاح الدين - تشارليز ثيرون

نقل موقع جاست جيرد تصريحات النجمة الحاصلة على جائزة الأوسكار تشارليز ثيرون حول الحب والمواعدة، حيث قالت فى حوار إذاعى أنها لا تحتاج إلى رجل فى حياتها حاليا، ولا ترى مغزى من دخولها فى علاقة حب جديدة.

النجمة العالمية أضافت فى تصريحاتها أنها كانت فى سيارتها مع ابنتيها وقالت لها إحداهما، "ماما انتى تحتاجى إلى حبيب وان تدخلى فى علاقة حب مع أحدهم" ، لترد عليها ثيرون بأنها لا تحتاج إلى ذلك.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن هناك أكثر من 72 مليون أسرة شاهدت فيلم تشارليز ثيرون The Old Guard خلال الأسابيع الأربعة الأولى من طرحه عبر نتفليكس، وهو ما يعد نجاحا كبيرا للفيلم الذى لم يتم الترويج له بشكل كاف قبل عرضه.

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تشارليز ثيرون

ونقلت الصحيفة تصريحات النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار، تشارليز ثيرون والبالغة من العمر 45 عاما، والتى أكدت فيها ان القائمين على ألفيلم لم يحددوا حتى الآن إذا كان هناك جزء ثانى من ألفيلم ام لا، ولكنها تأمل فى جزء جديد بعد النجاحات التى حققها الجزء الأول.

ويدور قصة فيلم The Old Guard حول قائدة لمجموعة صغيرة من المرتزقة الخالدين تقودهم تشارليز ثيرون، وسرعان ما يقعا فريسة سهلة لأحدى شركات الادوية التى تنوى استخراج مصل منهم لعلاج كافة الامراض وخلق حياة خالدة، وهو ما ينتهى نهاية مأسأوية لمؤسس الشركة بعد تدخل أحدث المنضمين للمجموعة وهى جندية أمريكى عادت من الحياة فى أفغانستان اثناء تأديتها لخدمتها العسكرية هناك.