ماذا قالت ملكة بوليوود ايشواريا راي بعد تعافيها من "كورونا"؟

رنا صلاح الدين - خرجت نجمة بوليوود ايشواريا راي باتشان وابنتها آراديا من المستشفى وقد تعافت بشكل كامل، وذلك بعد قضاء ما يقرب من أسبوع في المستشفى في مدينة مومباي الهند على خلفية علاجهما من فيروس كورونا.

كتبت إيشواريا، وهي تشارك صورة عاطفية لها مع ابنتها آراديا، بينما كانت، "شكراً جزيلاً على صلواتكم وقلقكم وأمنياتكم ومحبتكم لحبيبتي الملاك آراديا ولبابا والوالد ولي"، وأضافت ايضا " مدينة لكم إلى الأبد. بارك الله فيكم جميعا. لكم دوام محبتي، أُصلي من أجل سعادتكم جميعاً دمتم بخير وأمنين".

كانت أيشواريا قد تعافت من عدوى كورونا وعادتا إلى المنزل، في الوقت الذي مازال يمكث فيه أميتاب وأبهيشك تحت الملاحظة الطبية بالمستشفى المتخصص بعلاج حالات كورونا، حيث يخضع الثنائي الأب والابن للعلاج منذ 11 يوليو.

في الماضي اعترف ابهيشيك بتعافي ايشواريا وأراديا، ووأكد على عودتهما إلى المنزل، لافتا لابقائه هو ووالده، كتب "لحسن الحظ، جاء اختبار أيشواريا وأراديا سلبي، وقد خرجتا من المستشفى بطريقهما الآن إلى المنزل. أنا وأبي مازلنا في المستشفى تحت رعاية الطاقم الطبي".