شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان بانوراما الفيلم القصير فى تونس يفتح باب التقدم للمشاركة فى الدورة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مهرجان بانوراما الفيلم القصير في تونس عن فتح باب التقدم للمشاركة في الدورة السادسة من المهرجان والتي تنتطلق في ٢٠٢١ ويستمر المهرجان في استقبال الأفلام حتي ١ يناير المقبل. مهرجان بانوراما الفيلم القصير الدولى فى تونس تم تأسيسه عام 2016 ويدير المهرجان المخرج كمال عويج ويستقبل المهرجان الأفلام القصيرة من كل أنحاء العالم ويختار فى جوائزه أفضل 3 أفلام قصيرة.

مهرجان بانوراما الفيلم القصير تقام كل دورة منه فى محافظة مختلفة فى تونس وسبق وشارك فى لجنة تحيكم دورته المنقضية المخرجة الكبيرة سلمى بكار والإعلامية مبروكة خذير والسيناريست الجزائرى جمال محمدى والمخرج التونسى هيفل بن يوسف. وشارك في الدورة الخامسة من المهرجان 260 فيلما من تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، سوريا، لبنان، الأردن، العراق ، الامارات، الكويت، بحرين، الهند، فرنسا، يونان، موريطانيا، وتندرج المشاركات تحت قسمين هما الافلام الروائية والوثائقية.