تفاصيل خيانة رشدي أباظة لتحية كاريوكا ورد فعلها غير المتوقع.. اعرف القصة

رنا صلاح الدين - عندما عرف أصدقاء الفنانة المصرية والراقصة تحية كاريوكا أنها تفكر في الزواج من الشاب رشدي أباظة تباينت ردود الأفعال ولكن الأغلبية منهم حذروها منه.

رشدي كان معروفًا عنه في كل الوسط الفني حبه للنساء وضعفه أمامهن، ورغم يقين تحية من ذلك إلا أنها كانت ضعيفة أمامه بسبب حبها الشديد له.

في لقاء قديم لتحية وفاتن حمامة مع مجلة ‹الاتنين والدنيا›، وجه سؤال لهما عن رد فعلهما إن تعرضتا للخيانة وكان ذلك قبل زواج تحية من رشدي وتحديدا عام 1949، ووقتها قالت تحية إنها لن تتردد في ضربه وجر الفتاة من شعرها أمام الناس وعمل فضيحة.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا

وفي عام 1952، تزوجت تحية من رشدي، ووقتها كان رشدي لازال شابا لم يحظى بشهرة كبيرة ولكنه أيضا كان مشهور بعلاقته بالنساء، وظلت تحية تعاني من علاقاته الكثيرة، ولامت نفسها على الزواج منه.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا

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ذهبت تحية ورشدي إلى لبنان لقضاء إجازتهما هناك، تلك الرحلة التي انتهت كما لم يتمناها أي ثنائي، حيث وجد رشدي هناك المغنية الفرنسية «آني برييه»، التي سبق أن تحدى الملك فاروق من أجلها، فالرجل كان معجبًا بها أيضًا، لكنه لم يستطع أن يسرق أنظارها كما فعل الشاب الوسيم، لينتهي التحدي آنذاك لصالح «رشدي»، وها هو الآن يراها مجددًا في بيروت.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا

تقابل رشدي معها في أحد الملاهي، ونسي رشدي نفسه معها ورقصا سويًا كما لو كانا عاشقين، لكن النهاية لم تكن سعيدة بالمرة، بعدما أبلغ «فاعل خير» السيدة تحية كاريوكا بأن زوجها يقضي سهرة مع المغنية الفرنسية، لتقرر اقتحام الملهى وتفاجئهما، وتنفذ بالحرف ما سبق أن صرحت به لمجلة «الإثنين والدنيا»، بوصلة ردح للخائن رشدي، أتبعتها بهجوم على فتاته التي قامت بجرها من شعرها في قلب الصالة أمام أعين الجميع، وضربتها بقسوة وطلبت الطلاق في نفس الليلة.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا

تحدث رشدي عن هذه الواقعة وقال إن لقائه بالمطربة كان مميزا، وكانت مميزة لدرجة أن ملابسها كانت توحي بالإغراء.

رشدي اباظة و تحية كاريوكا