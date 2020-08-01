علاقة الممثلة ريا تشاكرابورتي بالنجم المنتحر سوشانت سينغ أمام المحكمة

رنا صلاح الدين - أبلغت الممثلة الهندية ريا تشاكرابورتي المحكمة العليا بأنها متورطة خطأً في البلاغ ضدها المقدم من والد النجم الراحل سوشانت سينغ راجبوت.

وأشارت تقارير أن قضية انتحار سوشانت سينغ راجبوت، قد اتخذت منعطفًا مثيرًا مؤخرًا بعد أن قدم والده كيه كيه سينغ بلاغ متهما ستة أشخاص ، منهم الممثلة ريا تشاكرابورتي ، بالتحريض على الانتحار.

أخبرت الممثلة ، التي انتقلت يوم إلى المحكمة في مومباي، أنها تلقت أيضًا عددًا من التهديدات بالقتل والاغتصاب ، وأنها في حالة صدمة عميقة بسبب فقدان سوشانت، والذي تضاعف أكثر نظرًا للوهج المستمر لوسائل الإعلام، كما أبلغت ريا المحكمة العليا أنها كانت على علاقة مباشرة مع سوشانت حتى 8 يونيو.

وادعت أن سوشانت كان يعاني من الاكتئاب لبعض الوقت وكان يتعاطى مضادات الاكتئاب. وقالت ريا في أقوالها أنها مظلومة ومتورطة بشكل خاطئ في القضية الحالية. التي بدأت بانتحار سوشانت صباح 14 يونيو في منزله في باندرا شنقاً.

كان الفنان المنتحصر سوشانت والفنانة وريا على علاقة صداقة، ووجه والد سوشانت اتهامات مختلفة ضد ريا، بما في ذلك الحصول على أموال من ابنه والتهديد أيضًا بالكشف عن تقاريره الطبية مع وسائل الإعلام، كما اتهمت عائلة سوشانت ريا بإبعاده عن عائلته.