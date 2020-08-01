شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وفاتها.. رجاء الجداوى لـ"نشوى مصطفى": "لو غنيتى كورونا هتجرى منك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذاعت قناة CBC حلقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى فى برنامج "هزر فزر" للنجمة هنا الزاهد مساء الجمعة، وضم البرنامج القائم على مسابقة فنية كوميدية، فريقين الأول تكون من الفنانين بيومى فؤاد ومحمود البزاوى وصبرى فواز، وأطلقوا على نفسهم "فريق الطيبين قوى ياست هانم".

أما الفريق الثانى ضم كل من الفنانة الكبيرة الراحلة رجاء الجداوى والفنانة نشوى مصطفى والفنانة ليلى عز العرب، وأطلق هذا الفريق على نفسه "فريق المراهقات أوى يا طنط".

وطغى على الحلقة الجانب الكوميدى والفكاهى بين الفنانة رجاء الجداوى، والفنانة نشوى مصطفى، وفى إحدى الألعاب تطلبت الفقرة الغناء، فقامت الفنانة نشوى مصطفى بالغناء، وبعد انتهائها قالت لها الفنانة القديرة رجاء الجداوى: "الأداء زفت ووحش أوى إيه الصوت ده لو غنيتى فى الشارع كورونا هتجرى منك".

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كانت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى قد توفت فجر الأحد 5 يوليو الماضى، وقبل رحيلها شاركت فى فيلم "توأم روحى" من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل، وإنتاج أحمد السبكى، حيث يدور العمل فى إطار رومانسى، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.

بينما تعمل الفنانة هنا الزاهد على التحضير لبطولة فيلم جديد للأطفال تقدم فيه شخصية الدمية الشهيرة "باربى"، ليكون الفيلم الأول مننوعه فى مصر، حيث تعد هنا الزاهد من الفنانات اللاتى يمتلكن شعبية كبيرة لدى الأطفال إضافة إلى أن الكثيرين يشبهوهونا بـ"باربى" وهو ما دفعها للأقدام على تقديم هذا العمل.