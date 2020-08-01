شكرا لقرائتكم خبر عن بيونسية تشارك فى مناهضة العنصرية فى الولايات المتحدة بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظي الألبوم الجديد المصور للمغنية بيونسيه الذي يحتفي بثقافة السود بإشادة كبيرة اليوم الجمعة خاصة مع طرحه في خضم زلزال ثقافي بشأن العرق والعدالة الاجتماعية. وقالت بيونسيه في رسالة بمناسبة طرح ألبوم "بلاك إذ كينج" (الأسود ملك) الذي يعيد رسم قصة فيلم "لاين كينج" (الأسد الملك) إن الألبوم يهدف "لتغيير المفهوم العالمي لكلمة أسود". وبدأ العمل في إنتاج الألبوم العام الماضي ويعرض مقاطع مصورة تحتفل بالبحث عن هوية وجمال السود في العصور القديمة والمعاصرة. Advertisements ويأتي طرح الألبوم الجمعة عقب زيادة في احتجاجات بأنحاء العالم ضد التمييز العنصري جرى تنظيمها بعد مقتل رجال ونساء سود على أيدي الشرطة الأمريكية. ووصفت مجلة فاريتي العمل الجديد بأنه "تذكرة تنبض بالحياة لقوة وعظمة السود هنا في أمريكا وأيضا في أفريقيا".

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