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شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى تشارك جمهورها بصور نادرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت عائلة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور نادرة لها باللون الأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، الذي تديره ابنتها وحفيدتها.
وظهرت الفنانة الراحلة في الصورة باللون الأبيض والأسود وهي تقبل نجلتها التي كانت تبلغ آنذاك حوالى عام ونصف العام، وصورة آخري وهي بجوار ابنتها في ظهور حديث، وأخري وهي تقبل حفيدتها.
وشاركت الفنانة رجاء الجداوى قبل رحيلها فى فيلم "توأم روحي" المقرر طرحه فى عيد الأضحى المقبل بدور العرض السينمائى فى مصر، وذلك بعدما انتهت كل عمليات المونتاج والمكساج والتصوير الخاصة بالفيلم، ويعد هذا العمل هو الأخير للراحلة رجاء الجداوى بالسينما، والذى انتهت من تصويره منذ فترة قبل انتشار فيروس كورونا الذى راحت ضحيته.
الفيلم يقوم ببطولته كل من الفنانين حسن الرداد وأمينة خليل، حيث يقدمان الأدوار الرئيسية بالفيلم، حيث يدور العمل فى إطار رومانسي، وهو من تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.
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