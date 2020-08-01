شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح: على الحجار ومحمد الحلو أساتذتى فى غناء التترات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان مدحت صالح، إنه قدم أول تتر لمسلسل درامى من خلال "أيوب البحر"، وكان من كلمات العظيم الراحل فؤاد حداد، وألحان مختار السيد، وأخر التترات التى قدمتها كانت فى رمضان 2020 فى مسلسل " ونحب تانى ليه"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وخلال تلك الفترة قدمت العديد من التترات، فالغناء الدرامى شيء ممتع للغاية، وعلى الحجار ومحمد الحلو هم أساتذتى فى الغناء الدرامى، وسأنتهز فرصة وجودى معكم لأقدم لهما التحية، وأتمنى أن يتمتعا بالصحة ويمتعونا بفنهم الراقى .

وعن إختياراته قال مدحت صالح أثناء إستضافته فى برنامج "التاسعة"، مع الإعلامية هبة جلال، والمذاع على القناة الأولى المصرية، معظم اختيارت أعمالى مبينة على الإحساس، فالإحساس هو من يوجهنى وهو البوصلة، بالإضافة إلى أن الفنان عندما يكون له العديد من التجارب ويمر بمراحل كثيرة خلال مشواره الفنى يستطيع أن يرى الموضوع المناسب له.

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وعن هجوم السيدات بسبب أغنية " أتعلمى تسكتى" قال أعتقد أنهم لم يفهموا المغزى وراء الأغنية، فالأغنية تتحدث عن إمراءة من كثرة حبها لحبيبها تحاصره طيلة الوقت، وتشك فيه وعصبية جدا، وأتضح لها فى النهاية أنه يقوم بكل شيء من أجلها هى، ومن أجل سعادتها وهذا الأمر ينطبق على الرجل أيضا ، وأضاف منحنى الله زوجة عظيمة فهى قليلة الكلام وأتمنى أن أقدم لها كل شيء، وأتمنى أن أعوضها ولو بجزء بسيط فهى صابورة وتحملتني كثيرا .

وقال مدحت صالح عن أغنيته الجديدة التى طرحها قريبا " قريبى" كانت الأغنية فكرة محسن جابر، وهو أختار هذا الوقت بالتحديد لنزول الأغنية فهو شاطر فى إختيار الوقت عادة، وحققنا نجاحات كثيرة سويا مثل أغنية "وعدى "، و"جاى على نفسك ليه" فأى شيء يخص الإدارة أتركه له وهو من أصر على أن تكون الأغنية حب، كما قدمت خلال الفترة الماضية أغنية للأطباء بمناسبة كورونا وهى" ياأبو بالطو أبيض " وتلك الأغنية هى أقل تقدير منا لأطباء مصر.

وعن جديده خلال الفترة المقبلة، قال سأقدم حفلة فى دار الأوبرا المصرية يوم 13 أغسطس، وسأغنى فيها "قربلى" مع أغنية جديدة أخرى، بالإضافة لبعض الأغانى القديمة التى لم أغنها منذ فترة .