شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يؤرخون لأجمل لحظات المرح مع خروف العيد.. من أحمد مظهر لـ مى كساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في أول أيام عيد الأضحي نجد أن أهم مظاهر هذا العيد هو ذبح الأضحية، والذى يعقبها ظاهرة انتشرت فى الآونة الأخيرة، وهى مشاركة الصور أثناء الذبح أو مع خروف العيد على مواقع التواصل الاجتماعى للكثير من جموع الناس، وكذلك مع نجوم الفن الذين يشاركون جمهورهم هذه اللحظات من احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

ولكن يبدو أن تلك الظاهرة لم تكن وليدة وقتنا هذا ولا وليدة انتشار السوشيال ميديا، ولكنها ظهرت منذ زمن بالأخص مع الفنانين، فهناك العديد من فنانى الزمن الجميل قد اعتادوا على نشر صورهم بصحبة الأضحية فى بعض المجلات، فمثلا صورة للفنانة الراحلة سامية جمال التى اعتادت على شراء خروف العيد بنفسها وتلتقط الصور معها بصحبة الجزارين أيضا، وفى السبعينيات احتلت الشحرورة صباح غلاف إحدى المجلات والتى تضمن صورة لها مع خروف العيد، وبالرغم من كونها تحمل الديانة المسيحية إلا أنها كانت تحرص كل عام على شراء خروف العيد وإقامة الولائم لزملائها المسلمين لاحتفل معهم بعيد الأضحى.

كما ظهرت الفنانة مديحة يسرى فى إحدى الصور وهى تحمل خروفا صغيرا وتداعبه وكأنه طفل صغير وكانت صورة مبهجة تضفى البهجة على عيد الأضحى، ونرى فى صورة أخرى الفنان أحمد مظهر الذي أشتهر بالفروسية وركوب الخيل، يركب خروف وكأنه أحد الخيول إحتفالا منه بمراسم عيد الأضحى كنوع من أنواع مداعبته لجمهوره،. وظهر كذلك الفنان شيكوكو فى إحدى الصور مع خروف العيد وجعله يرتدى بعض الملابس لتبدو وكأنها ملابس العيد وتظهر الصورة وكأنه يقوم بتمثيل إحدى المشاهد مع الخروف.

وقد نشر أيضا بعض الفنانين المعاصرين صورهم بصحبة خروف العيد حيث ظهرت النجمة جنات فى صورة لها بجوار إحدى الخرفان المذبوحين إحتفالا منها بمراسم العيد، كما ظهرت أيضا الفنانة مى كساب بصحبة بعض الجزارين وخروف العيد بعد ذبحه، هذا بجانب العديد من الفنانين الذين يلتقطوا الكثير من الصور فى أولى أيام عيد الأضحى المبارك.