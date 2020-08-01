بعد الأزمة..أحمد زاهر وابنته في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ليلى زاهر مجموعة من الصور تجمعها بوالدها الفنان أحمد زاهر، من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ليلى وزاهر في الصور بنفس ألوان الملابس. Advertisements وواجه زاهر هجوما كبيرا بعد طرحه صورة تجمعة بابنته ليلى في حمام السباحة مما أثار أزمة كبيرة أحمد زاهر شارك مؤخًرا في بطولة مسلسل "البرنس" الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، فيما ينتظر قريبًا عرض فيلم "زنزانة 7". كما شاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي. ‏

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