أيمن بهجت قمر يكشف عن بوستر غير رسمي لـ"تحت تهديد السلاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
كشف المؤلف أيمن بهجت قمر عن بوستر غير رسمي لفيلم "تحت تهديد السلاح"، عبر حسابه بموقع "تويتر".
وعلق أيمن بهجت قمر على الصورة :"العمل القادم، يا مسهل، بوستر غير رسم، ضرب نار".
"تحت تهديد السلاح" من بطولة هاني سلامة، غادة عادل، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.
تدور الأحداث في إطار تشويقي حول حادث يتعرض له البطل، ويقلب الأحداث رأسا على عقب.
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